Julegåvetrioen Camilla Pamer, Isabel Njåstad og Carolina Flotve reddar jula for mange lokale bebuarar som har ekstra lite å rutte med no i juletida.

I fjor starta Maria Vassnes eit prosjekt der ho samla inn gåver frå lokale personar i kommunen som ynskte å bidra til at andre fekk ei betre juleoppleving. Då det var umogleg for Maria å halda fram med den gode gjerninga i år, sendte ho stafettpinnen vidare.

– Eg la ut eit innlegg på kjøp, sal og bytte sida på facebook der eg etterlyste denne tenesta i år òg. D fann me fann ut at ho ikkje kunne driva det i år, var me raskt ute med å melda oss, seier Camilla Knudsen Pamer. Dei handlekraftige damene tok fort fatt i telefonen og starta ringerunden. Vassnes gav frå seg kontaktbasen frå fjoråret og dermed vart det byrjinga på innsamlinga som skal bidra til at dei som har ekstra mykje, gjev til dei som har mindre.

Continue reading »