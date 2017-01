Reiarlaget H. Østervold sel fiskebåten sin til naboane i Magnarson AS, og kontraherer nybygg over same lesta som nybygget ”Malene S.”, som etterkvart vart seld til Island. Etter 13 år skiftar ”H. Østervold” eigar i dag. Det er Magnarson AS som kjøper båten, medan H. Østervold er i ferd med å kontrahera nybygg. Utan Les meir