Etter 50 år i helsetenestene på øyane takkar energiske Else Anette Haukanes (67) for seg. Ho vender nasen mot eit travelt pensjonistliv. Ut av subaruen stig ei smilande, men bestemt dame. Iført ytterbukse, allvêrjakke, gode sko og eit panneband er ho klar for å ta fatt på dagens beinstrekk. Else Anette Haukanes opnar bakluka Les meir