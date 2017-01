Doktor Sverre Rørtveit si sterke interesse for akuttmedisin og systematisk arbeid førte bakvegen til eit doktorgradsarbeid, med praktiske konklusjonar.

Doktor Sverre Rørtveit (67) har teke doktorgraden på akuttmediske tilstandar i distriktskommunen vår. Konklusjonen er rett så handfast.

– Legen må vera med ut dit pasienten er. Det er ikkje ei oppgåve berre for ambulansepersonell, som må fylgje prosedyrane sine og syte for transporten, seier Sverre Rørtveit. I løpet av to år (2005-2007) systematiserte han dei akuttmedisinske hendingane i kommunen, og fann at det var 62 ulike diagnosar, og at det ved utrykking ofte låg føre informasjon om pasient sin tilstand som viste seg å ikkje vera som rapportert.